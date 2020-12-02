عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وظيفة لمحبي السينما.. 2500 دولار مقابل مشاهدة 25 فيلما

الأربعاء 2 ديسمبر 2020

الخليج 365

إذا كنت تخطط لقضاء شهر ديسمبر/كانون الأول تحت بطانية دافئة على الأريكة لمشاهدة أفلام الكريسماس، إذن الفرصة أمامك الآن لتحقيق ذلك.



فقد أعلن موقع أمريكي عن شخص مناسب لمهمة يحلم بها كل محبي السينما، وهي مشاهدة 25 فيلماً عن عيد الميلاد خلال 25 يوماً، مقابل 2500 دولار، ومن المتوقع أن يعلن موقع Reviews الأمريكي عن الفائز، والذي سيتعين اختياره بحلول الـ4 من الشهر الجاري.

وتبحث وظيفة الأحلام الخاصة بالموقع المختص بعمل مراجعات بسيطة عن أفضل العلامات التجارية المختلفة، عن متقدمين لمشاهدة 25 فيلماً احتفالياً من اختيارك خلال 25 يوماً لتقديم تقييم احترافي في نهاية كل مشاهدة، وفقاً لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية.

وبالإضافة إلى الحصول على 2500 دولار نقداً، سيحصل الفائز بالوظيفة المحددة على اشتراك لمدة عام واحد في 7 خدمات بث من أبرزها نتفليكس وديزني.

وللحصول على هذا الدور الممتع المسمى بـChief Holiday Cheermeister يجب أن يكون المتقدم مؤهلاً للعمل في الولايات المتحدة وفوق عمر الـ18 عاماً، وعلى استعداد لإكمال المهمة الصعبة المتمثلة في اختيار 25 فيلماً عن الكريسماس يريد مشاهدتها وترتيبها رقمياً من الأفضل.

كما يجب على المتقدمين ملء استبيان يخص البيانات الشخصية وشرح سبب كون هذا الشخص هو المرشح المثالي لقبوله في وظيفة عشاق سينما أفلام عيد الميلاد.