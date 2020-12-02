عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كات إس- 42.. أول هاتف مضاد للبكتريا ويغسل بالماء والصابون

الأربعاء 2 ديسمبر 2020

الخليج 365

طورت شركة Bullitt الإنجليزية، أول هاتف مضاد للبكتيريا في العالم يستخدم أيونات الفضة في مواد غلافه.



وقالت الشركة الإنجليزية إنها تسعى لوقف انتشار مسببات الأمراض وتكاثرها، في تقنية تسمى Biomaster، عبر هاتفها الجديد.

وسيكون هاتف "كات إس- 42" المعدل، أحد أفضل الأجهزة المقاومة للميكروبات، كما سيكون بالإمكان شراؤه بسعر معقول، حسب موقع "أوديتي سنترال".

وبحسب معيار IP68 الذي يصنف مقدار مقاومة الأجهزة الإلكترونية للغبار والجراثيم؛ فإن الهاتف الجديد الذي سيطرح في الأسواق مطلع عام 2021، حصل على أعلى درجة في هذا المجال.

على الرغم من أن هذه التقنية لا تقتل البكتيريا أو الفيروسات بشكل فعال، إلا أن الشركة تقول إنها يمكن أن تقلل البكتيريا الموجودة على الجهاز المحمول بنسبة 80% في غضون 15 دقيقة و99.9% في غضون 24 ساعة.

كما تؤكد الشركة ضرورة غسل هاتفها الجديد بشكل منتظم بالماء والصابون والمطهرات بل وحتى مواد التبييض للتأكد من بقائه نظيفا.