شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار رعدية بالسعودية وغائم بالإمارات والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة الخليج، اليوم الثلاثاء، طقسا متباينا حيث من المتوقع أن تسقط أمطارا رعدية على السعودية، فى حين سيكون غائما بالإمارات والبحرين، ومعتدلا بالكويت.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل الجنوبية منها، كما يتوقع استمرارية هطول الأمطار على أجزاء من مناطق الرياض الشرقية، القصيم، حائل تمتد إلى أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .

الإمارات

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، وغائما أحياناً على البحر والجزر وبعض المناطق الساحلية الغربية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

حركة الرياح : جنوبية شرقية - شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 15 - 25 كم/ س، تصل إلى 35 كم/س.

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم الثلاثاء في مملكة البحرين سيكون غائماً بشكل جزئي مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة في وقت لاحق من النهار.

الرياح شمالية غربية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 13 إلى 18 عقدة احياناً.

الكويت