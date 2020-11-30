ليبيا تتفق مع "كوفاكس" على تلقي مليوني جرعة من لقاح كورونا

وقال رئيس اللجنة الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، خليفة البكوش في تصريح لقناة "الأحرار" الليبية، اليوم الاثنين: "وقعت ليبيا عقدا مع مبادرة كوفاكس لتزويدها بمليوني جرعة من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد".
وأكد أن اللقاح سيتم توزيعه في جميع أنحاء ليبيا، لافتا إلى حقيقة أن الجرعات المتلقاة في المرحلة الأولى لن تكون كافية للجميع.
ووفقًا للمركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، تم تسجيل 8809 حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد، تعافى أكثر من 53000 شخص، وتوفي 1183 شخص.
وأنشأت منظمة الصحة العالمية مبادرة "كوفاكس" في نيسان/أبريل لضمان التوزيع العادل للقاحات.
أعلنت منظمة الصحة في سبتمر / أيلول الماضي انضمام 64 دولة إلى آلية "كوفاكس" بهدف ضمان وصول لقاح ضد فيروس كورونا بعد أن يصبح متاحا، إلى البلدان الفقيرة.
وبحسب المنظمة، فبإمكان أكثر من 90 بلداً أو كياناً عائداتها محدودة أو متوسطة الانضمام للآلية لضمان حصولها على اللقاح. ويذكر أن الولايات المتحدة والصين ترفضان المشاركة حتى الآن في هذه الآلية.
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