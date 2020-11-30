عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مصري يعود من الموت قبل دفنه بلحظات.. واقعة نادرة أثارت الخوف

الإثنين 30 نوفمبر 2020

الخليج 365

رغم تأكيد وفاته من أطباء مستشفى خاص عاد شاب مصري إلى الحياة مرة أخرى في واقعة أثارت الخوف والسعادة معا.



تعود تفاصيل الواقعة إلى تدهور الحالة الصحية لمريض بفيروس كورونا المستجد، ليقرر الأطباء مفارقته للحياة، وأعلنوا وفاته لتبدأ إجراءات الدفن.

وطبقا لمواقع محلية، يدعى الشاب (و. ج. ر) ويعيش في قرية زوير التابعة لمدينة شبين الكوم.، بمحافظة المنوفية، شمالي العاصمة المصرية.

وبدأت عائلة الشاب المتوفى إجراءات نقل جثمانه، حيث استدعى المستشفى، سيارة الإسعاف، لتُقلَّهُ إلى مسقط رأسه للصلاة عليه ودفنه.

وفي أثناء تنفيذ الإجراءات ومع بدء تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير، فوجئ أهالي الرجل وجميع المشيعين، فور وصول سيارة الإسعاف، بعودته إلى الحياة مرة أخرى.

وتقرر إعادة توقيع الكشف الطبي عليه مجددا، فاكتشف الأطباء أنه كان يعاني من التهاب رئوي؛ بسبب إصابته بفيروس كورونا، ودخل في غيبوبة.

وظن الطبيب المعالج خلال فترة الغيبوبة، أنه فارق الحياة، كما اعتقد الأطباء بوفاته، وفور حدوث ذلك، قرر ذووه نقله إلى مستشفى حكومي.