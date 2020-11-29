عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تشققات زجاج السيارة.. اختراع من أبل ينهي مشكلة الملايين

الأحد 29 نوفمبر 2020

الخليج 365

تشكل التشققات الموجودة في الزجاج الأمامي للسيارة، خطرا على السائق، لاسيما إذا أصبحت عائقا أمام الرؤية بشكل واضح، لكن شركة "أبل" تبدو قريبة من إيجاد حل عملي لهذا الأمر المزعج.



وبحسب تقارير تقنية، فإن شركة "أبل" وضعت براءة اختراع لنظام ذكي يبلغ مبكرا عن أي تشققات في الزجاج الأمامي، حتى وإن كانت صغيرة وغير مرئية للعين.

وعند إبلاغ السائق، بوجود هذه التشققات الصغيرة جدا، يكون بوسعه أن يبادر إلى الإصلاح، وتفادي اتساع الرقعة أو التسبب باضطراب في الرؤية.

ويوضح الطلب الذي جرى وضعه من قبل "أبل"، أن هذا النظام سيكون مدمجا داخل الزجاج، وبفضل هذا الموقع، سيكون قادرا على رصد أي ضرر.

وبما أن هذا النظام يتمتع بقدر مهم من الذكاء، فإنه قد يكون قادرا أيضا على حجز موعد الإصلاح، بشكل تلقائي، تفاديا لأن تتسع التشققات في زجاج السيارة الأمامي.

وعندما سيقوم هذا النظام الذكي بحجز موعد لأجل إصلاح التشققات الصغيرة، سيحتاجُ السائق إلى إعطاء موافقته فقط من أجل المضي قدما في الأمر.

ويرى خبراء أن هذا الطلب المتعلق ببراءة اختراع ربما يكون مؤشرا على نية شركة "أبل" لتطوير سيارة كاملة في المستقبل.

وجرى وضع طلب براءة الاختراع في أغسطس الماضي، لكن لم يخرج الأمر إلى الصحافة إلا في الآونة الأخيرة.

وفي سنة 2015، قال عضو مجلس إدارة "أبل"، ميكي ديكسلر، في تصريح صحفي، إن مؤسس الشركة، ستيف جوبس، كان ينوي تطوير سيارة قبل أن يفارق الحياة.