المغرب... الدار البيضاء تستعد لحملة التلقيح ضد كورونا

وقال موقع "المغرب اليوم" إنه من المنتظر أن تنطلق حملة التلقيح ضد الفيروس في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
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في سياق متصل، وضعت بعض مقاطعات البيضاء لوحات إشهارية للراغبين في الاستفادة من التلقيح، يأتي ذلك في وقت تعتبر الدار البيضاء الأكثر تضررا من حيث عدد إصابات كورونا، حيث تشكل نسبة المصابين فيها حوالي 40% من إجمالي الحالات على الصعيد المحلي.
وفي وقت سابق، صرح وزير الصحة المغربي، خالد آيت الطالب، لوكالة "سبوتنيك"، بأنه يخطط لمناقشة لقاح فيروس كورونا "سبوتنيك V" مع نظيره الروسي ميخائيل موراشكو الأسبوع المقبل.
وقال الوزير، "فيما يتعلق بلقاح سبوتنيك V الروسي، قابلت مؤخرًا ممثلًا عن الشركة المصنعة في المغرب شخصيا. والآن أخطط للتحدث مع وزير الصحة الروسي الأسبوع المقبل لمناقشة مسألة اللقاح ذي الناقلين ضد فيروس كورونا، الذي طوره مركز الأبحاث الروسي، غامالي".
ووقعت روسيا على اتفاقيات نقل التكنولوجيا لإنتاج لقاح "سبوتنيكV" إلى الهند وكوريا الجنوبية، والمفاوضات جارية مع الصين وبيلاروسيا، وذكر موراشكو، إن خبراء من فرنسا وبيلاروسيا قد وصلوا إلى موسكو للتعرف على التكنولوجيا.
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