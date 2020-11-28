برلمانيون ليبيون يتفقون فى طنجة على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية فى أقرب وقت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أعضاء مجلس النواب الليبى المجتمعين بمدينة طنجة المغربية في بيانهم الختامي أن المقر الدستوري لانعقاد البرلمان هو مدينة بنغازى، والاتفاق على عقد جلسة التئام مجلس النواب بمدينة غدامس مباشرة حال العودة لإقرار كل ما من شأنه إنهاء الانقسام بمجلس النواب وبما يمكنه من أداء استحقاقه على أكمل وجه.

وشدد النواب الليبيون في بيانهم في ختام اجتماعاتهم التي تواصلت خلال الفترة من 23 إلى 28 نوفمبر الحالى على العزم على المضى قدما نحو الوصول إلى إنهاء حالة الصراع والانقسام بكافة المؤسسات والحفاظ على وحدة وكيان الدولة الليبية وسيادتها على كامل أراضيها مع الاستعداد التام للتعاطى بإيجابية مع كافة مخرجات مسارات الحوار بما يتفق مع الإعلان الدستورى وتعديلاته والاتفاق السياسي الليبى، مثمنين ما تم إنجازه عبر لجنة 5+5 من خطوات إيجابية.

وأشار البيان إلى الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق إطار دستوري وإنهاء المرحلة الانتقالية فى أقرب وقت ممكن على ألا تتجاوز العام من تاريخ التئام مجلس النواب مع التأكيد على ضرورة احترام الإعلان الدستوري وشرعية الأجسام المنبثقة عنه، وعلى أهمية الالتزام بما جاء في الفقرات 25-28 من الصيغة التنفيذية لقرار مجلس الأمن بشأن دور مجلس النواب وعدم خلق جسم موازٍ يساهم في إرباك المشهد.

ولفت البيان إلى "نبذ خطاب الكراهية ودعوة كافة المنابر الإعلامية إلى إعلاء خطاب التصالح والتسامح، والدفع بمسار المصالحة الوطنية والعودة الآمنة للنازحين والمهجرين قصرا وجبر الضرر".