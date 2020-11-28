شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مقتل وإصابة 7 أشخاص في انفجار غازى بالعاصمة السعودية الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع المدنية في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، مقتل وإصابة 7 أشخاص في انفجار غازى بمطعم بحي المونسية في العاصمة الرياض.

وأضافت الوزارة في بيان: باشر مدني الرياض حادث تسرب غاز في مطعم بحي المونسية نتج عنه (وميض لحظي ) تسبب في وفاة شخص من العاملين، وإصابة ستة أشخاص وحالتهم مستقرة.

وكتبت صفحة الدفاع المدني على موقع تويتر: "تسبب الانفجار في أضرار بالموقع وبعض المحلات المجاورة".



انفجار مطعم الرياض