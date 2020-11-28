وقال الوزير، "فيما يتعلق بلقاح سبوتنيك V الروسي، قابلت مؤخرًا ممثلًا عن الشركة المصنعة في المغرب شخصيا. والآن أخطط للتحدث مع وزير الصحة الروسي الأسبوع المقبل لمناقشة مسألة اللقاح ذي الناقلين ضد فيروس كورونا، الذي طوره مركز الأبحاث الروسي، غامالي".
ووقعت روسيا على اتفاقيات نقل التكنولوجيا لإنتاج لقاح "Sputnik V" إلى الهند وكوريا الجنوبية، والمفاوضات جارية مع الصين وبيلاروسيا، وذكر موراشكو، إن خبراء من فرنسا وبيلاروسيا قد وصلوا إلى موسكو للتعرف على التكنولوجيا.
ووفقًا لوزير الصحة الروسي، أجريت تجارب سريرية للقاح "Sputnik V" الروسي في بيلاروسيا، والبلاد في طريقها إلى التسجيل. وقدم ممثلو فرنسا فقط للتقييم.
في وقت سابق، قال موراشكو، خلال زيارته لبودابست، إن صندوق الاستثمار المباشر الروسي مستعد لنقل تكنولوجيا إنتاج لقاح "Sputnik V" إلى هنغاريا.
وأشار، إن المنافسة بين اللقاحات عالية، لكن من الضروري الانطلاق من مبدأ مصلحة المواطنين، كما تفعل روسيا، بمساعدتها الدول الأخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر في ظل إجراء روسيا مفاوضات مع دول عدة.. المغرب تعتزم مناقشة لقاح "سبوتنيك V" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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