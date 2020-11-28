اليمن... مقتل 5 من قوات المجلس الانتقالي بينهم قائدان في قصف متبادل مع الجيش

القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بأن الجيش اليمني وقوات المجلس الانتقالي تبادلاً قصفاً مدفعياً في جبهة الطَرية بمديرية خَنفر شرقي مدينة زُنجبار مركز محافظة أبين.
© REUTERS / Ali Owidha
والجمعة الماضية، أوقعت مواجهات بين الجانبين في جبهة الطَرية قتلى وجرحى، وتسببت في إعطاب أكثر من 10 آليات متنوعة، وذلك بعد أيام من مواجهات مماثلة في جبهتي الشيخ سالم والطَرية أسفرت عن مقتل 10 من الطرفين بينهم شقيق قائد اللواء الثالث حماية رئاسية هيثم الزامكي، وقائد سرية في قوات المجلس الانتقالي يدعى سالم الشبحي، في حين أُصيب نحو 20 آخرين في صفوفهم.
وتشهد مناطق شرقي مدينة زُنجبار، بين الحين والآخر مواجهات وقصفاً بين الجيش اليمني وقوات المجلس الانتقالي، في ظل اتهامات متبادلة بخرق وقف إطلاق النار، رغم نشر التحالف العربي مراقبين من قوة الواجب السعودية في مناطق التماس، في العاشر من نوفمبر الجاري.
وتعد المواجهات المتجددة بين الطرفين منذ مطلع الشهر الجاري، هي الأعنف منذ إعلان السعودية في 29 تموز/ يوليو الماضي، آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي، والمتضمنة "استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي"، و"فصل قوات الطرفين في أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة".
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