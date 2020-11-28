شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا اشتباكات ذى قار العراقية إلى 4 قتلى و70 مصابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع عدد الضحايا جراء الاشتباكات التي وقعت بين متظاهرين معارضين للحكومة العراقية وأنصار التيار الصدري إلى 4 قتلى و70 مصابا.



وقال مصدر أمني- في تصريح أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الجمعة- إن حصيلة الاشتباكات التي وقعت في ساحة الحبوبي بمدينة الناصرية معقل الاحتجاجات بمحافظة ذي قار العراقية بلغت 4 قتلى و70 جريحا، بينهم خمسة جرحى من القوات الأمنية.



وأضاف المصدر أن عددا من خيم المعتصمين احترقت خلال الاشتباكات بين المتظاهرين وأنصار التيار الصدري.



كان مصدر أمني قد أفاد، في وقت سابق اليوم، بمقتل 3 وإصابة نحو 50 آخرين جراء الاشتباكات.