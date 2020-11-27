إحباط عملية كبرى تستهدف المنتج العراقي

وأعلن المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح خاص لمرسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن قيادة عمليات ديالى مع الجريمة الاقتصادية، ضبطت أكثر من 95 سيارة محملة ببضائع تؤثر على الاقتصاد العراقي.

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وأضاف الخفاجي، موضحاً أن السيارات تم ضبطها أثناء محاولتها عبور منفذ برويز خان في ديالى، شرقي البلاد.

ولفت إلى أن من بين المواد التي كانت تحملها هذه السيارات، لحوم غير مفحوصة وغير صالحة للاستهلاك، ومواد تنافس المنتج المحلي وتؤذيه.

وأكد المتحدث أن العملية بإشراف قيادة العمليات المشتركة تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وكذلك الحماية من وزارة الزراعة.

وتضبط الأجهزة الأمنية والمنافذ الحدودية بين العراق ودول الجوار، وبقية المحافظات بين الحين والآخر، مركبات وسيارات محملة بسلع وبضائع غير صالحة وتنافس المنتج المحلي لاسيما اللحوم والفواكه والخضار وغيرها.