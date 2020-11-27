تراجع أسعار الذهب بصورة ملحوظة في مصر

وأظهرت تعاملات اليوم، بحسب موقع "مصراوي"، فقدان سعر غرام الذهب بنحو 3 جنيهات كاملة.
وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب في غرفة القاهرة التجارية إن سعر غرام الذهب عيار 21 تراجع مساء اليوم إلى 786 جنيها مقابل 798 جنيها مصريا كان سعرها أمس.
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كما تراجع أيضا سعر غرام الذهب عيار 18، خلال تعاملات اليوم نحو 673 جنيها مصريا، فيما سجل سعر الغرام عيار 24 نحو 900 جنيه تقريبا.
كما بلغ أيضا سعر جنيه الذهب نحو 6288 جنيه مصري.
وأرجع نجيب تراجع أسعار الذهب محليا، إلى انخفاض أسعار الذهب عالميا، حيث وصل سعر الذهب إلى 1807 دولارا أمريكيا للأوقية.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه على الرغم من تراجع الأسعار بصورة كبيرة، إلا أن حركة البيع لا تزال ضعيفة، في ظل تداعيات أزمة كورونا.
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