شكرا لقرائتكم خبر عن تداول مقطع لجريان السيول على طريق “الحسو- ثرب” بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لسريان السيول على طريق الحسو ثرب بمنطقة المدينة المنورة.

وأظهر المقطع المتداول السيول وهي تسير بأحد الأودية على طريق الحسو، عقب هطول أمطار غزيرة أمس.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر وتجنب الاقتراب من تجمعات السيول أثناء هطول الأمطار بالتزامن مع ما تشهده بعض مناطق المملكة هذه الأيام من التعرض إلى موجة من الأمطار بين الشديدة والمتوسطة.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول وعدم المخاطرة أثناء هطول الأمطار بعبور الأودية أو التنزه بجوار المستنقعات المائية والحذر من السيول المنقولة، مع الالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.