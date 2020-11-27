شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية تعلن تسجيل 302 إصابة جديدة بكورونا و17 وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، الجمعة، تسجيل (302) حالة مؤكدة جديدة بفيروس /كورونا/ المستجد، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (356691) حالة.



وذكرت الوزارة ،في بيان لها أوردته لها وكالة الأنباء السعودية واس، أنه تم تسجيل (407) حالات تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (345622) حالة ، مشيرة إلى تسجيل (17) حالة وفاة جديدة ليبلغ إجمالي عدد الوفيات (5857) حالة.