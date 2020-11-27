شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «الأرصاد» لسكان جازان: أمطار رعدية ورياح نشطة حتى الـ8 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، على مدينة جيزان ، ومحافظات صبيا ، أبو عريش ، والدرب ، والطوال ، وبيش ، وفرسان ، الداير بني مالك، وفيفا، وهروب، َوالدرب، والطوال، العارضة.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساءً.