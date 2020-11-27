تعرض لأول مرة... زوجة الرئيس المصري تشارك المصريين صورا قديمة

ونشرت وزارة الإعلام المصرية على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك" الصور التي شاركتها انتصار السيسي في المقابلة التي أجرتها على قناة "DMC" أمس الخميس.

وردا على سؤال إن كانت دبلة (خاتم) الخطوبة هي ذاتها ولم تغيرها، قالت انتصار السيسي: "أه طبعا"، لافتة إلى أنه "مكتوب عليها (من الداخل)" وأن الرئيس السيسي "يرتدي خاتم بدل الدبلة هدية من والده، الذي كان يمتلك محلات في خان الخليلي".

وأضافت أن زوجها "يحب عمله جدا" ويحب المتابعة ومعرفة كل التفاصيل وأن "الحنية" من أبرز صفاته، على حد تعبيرها.

وتابعت قائلة "من أول الجواز، ومكنتش بعرف أعمل أكل وهو اللي علمني.. ووقف معايا وساعدني بمنتهى طولة البال والحنية.. هو إنسان حنين على أسرته كلها... حنين على الأسرة الكبيرة والدته وأخواته ودي أكثر صفة تصفه الناس بها، حنيته على أهله".

كما ألقت الضوء على قصة اللاعب المصري ونجم نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح قائلة إنه يعتبر "قصة كفاح"، قائلة: