ونشرت وزارة الإعلام المصرية على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك" الصور التي شاركتها انتصار السيسي في المقابلة التي أجرتها على قناة "DMC" أمس الخميس.
وردا على سؤال إن كانت دبلة (خاتم) الخطوبة هي ذاتها ولم تغيرها، قالت انتصار السيسي: "أه طبعا"، لافتة إلى أنه "مكتوب عليها (من الداخل)" وأن الرئيس السيسي "يرتدي خاتم بدل الدبلة هدية من والده، الذي كان يمتلك محلات في خان الخليلي".
وأضافت أن زوجها "يحب عمله جدا" ويحب المتابعة ومعرفة كل التفاصيل وأن "الحنية" من أبرز صفاته، على حد تعبيرها.
وتابعت قائلة "من أول الجواز، ومكنتش بعرف أعمل أكل وهو اللي علمني.. ووقف معايا وساعدني بمنتهى طولة البال والحنية.. هو إنسان حنين على أسرته كلها... حنين على الأسرة الكبيرة والدته وأخواته ودي أكثر صفة تصفه الناس بها، حنيته على أهله".
كما ألقت الضوء على قصة اللاعب المصري ونجم نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح قائلة إنه يعتبر "قصة كفاح"، قائلة:
"محمد صلاح قصة كفاح، وأن ما وصل له لم يأت في يوم وليلة، وأكيد أنه مر بأيام وخطوات صعبة"، موضحة أن محمد نموذج يحتذى به".
كانت هذه تفاصيل خبر تعرض لأول مرة... زوجة الرئيس المصري تشارك المصريين صورا قديمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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