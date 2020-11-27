شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة تضرب على منطقة حائل ‏بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية اليوم، ‏هطول أمطار ‏رعدية ‏تسبق برياح ‏سطحية مثيرة للأتربة والغبار على ‏منطقة ‏حائل, ‏تشمل ‏مدينة ‏حائل ‏وبعض ‏المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى التابعة لها.، حسبما ذكرت " واس".

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