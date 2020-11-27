شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل حالة 25 وفاة و3129 مصابًا بكورونا فى المدارس منذ بداية الدراسة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية التونسية، مساء الخميس، أن إجمالى عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) بالوسط المدرسي، بلغ 3129 مصابًا، فيما بلغ إجمالى الوفيات 25 حالة، منذ 15 سبتمبر الماضي.
وأضافت الوزارة - فى بيان حول الوضع الوبائى فى المؤسسات التربوية - أنه جرى تسجيل 1441 إصابة بين المدرسين، شفى منهم 1013 حالة، فيما بلغ إجمالى الإصابات بين التلاميذ 1318 إصابة، وتماثل 986 تلميذًا للشفاء، إلى جانب 370 إصابة تتوزع بين المشرفين والإداريين والعمال.
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