شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار قرب محل لبيع المشروبات الكحولية فى منطقة الكرادة وسط بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمنى عراقى، اليوم الخميس، بأن انفجارا وقع في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد، وقال المصدر فى تصريح لموقع "السومرية نيوز"، إن "دوى انفجار سمع في منطقة الكرادة وسط بغداد"، وكشف المصدر الأمنى عن طبيعة انفجار الكرادة وسط بغداد، حيث صرح بأن عبوة انفجرت مقابل محل لبيع المشروبات الكحولية ضمن المنطقة 42، وأشار إلى أن الانفجار أسفر عن إلحاق أضرار جسيمة بعجلة مدنية وجدار ضمن مقتربات الانفجار، بحسب " السومرية نيوز"

وأكد أن ذلك لم يوقع أية إصابات أو خسائر بشرية.