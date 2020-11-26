الخارجية الجزائرية: منع الإمارات منح تأشيرة للجزائريين خبر زائف

الجزائر - سبوتنيك. وجاء في بيان للخارجية الجزائرية أن "إدراج اسم الجزائر في وثيقة، صادرة عن هيئة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، تحظر على الجزائريين الحصول على تأشيرة الدخول إلى الأراضي الإماراتية إلى جانب مواطني دول أخرى... زائفة ولا تمت للحقيقة بصلة".

ولفتت الخارجية الجزائرية إلى أن "السلطات العليا الإماراتية أكدت نفيها جملة وتفصيلا لوجود قرار يشمل المواطنين الجزائريين بإجراء المنع من الدخول إلى أراضيها، وأن الوثيقة المروجة التي أدرج فيها اسم الجزائر مزورة وتقف وراءها جهات مشبوهة".

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في غضون ذلك، قالت الخارجية العراقية في بيان، "لم نُبَلّغ رسميّاً بإجراءات دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يخص إيقاف منح سمات الدخول للمواطنين العراقيين"، موضحة أنها "تتابع الأمر عبر القنوات الدبلوماسيّة".

فيما ذكر مكتب تمثيل الإيرانيين في الإمارات على تويتر أنه "بعد سؤال مسؤول وزارة الخارجية الإماراتي المختص... تم إعلامنا أن حظر تأشيرات 13 دولة مؤقت وحتى إشعار آخر وليس دائما".

وذكرت وكالة أنباء "رويترز" أمس الأربعاء، أن السلطات الإماراتية وزعت منشورا حكوميا يقضي بوقف منح تأشيرات دخول لمواطني عدد من الدول معظمها ذات أغلبية مسلمة، حتى إشعار آخر، منها أفغانستان وليبيا واليمن والجزائر وكينيا والعراق ولبنان وباكستان وتونس وتركيا، والعراق، وإيران.