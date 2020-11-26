قطر للاستثمارات توقع مع "الأصول التركي" مذكرة تفاهم لشراء 10% من بورصة إسطنبول

أنطاكيا– سبوتنيك. وذكرت صحيفة "حرييت" التركية أن "صندوق الأصول التركي وهيئة قطر للاستثمارات وقّعا على مذكرة تفاهم لتحويل 10 في المئة من بورصة إسطنبول لقطر".
وكشفت عن "التوقيع على اتفاق بين تركيا وقطر لبيع شركة الشرق الأوسط لإدارة موانئ أنطاليا".
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وتضمنت الاتفاقيات إنشاء لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة، والتعاون في مجال إدارة المياه، وتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي، والتعاون في مجالات الأسرة والمرأة والخدمات الاجتماعية.
كما وقع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، البيان الختامي لاجتماع الدورة السادسة للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين.
ويقوم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بزيارة إلى تركيا للمشاركة في اجتماع الدورة السادسة للجنة الاستراتيجية العليا، والتي تأتي في ظل ما تشهده العلاقات التركية القطرية من تطور متنام وتعاون متواصل على مختلف الصعد، مع وجود تناغم سياسي كبير بين البلدين واتفاق في وجهات النظر تجاه كثير من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط.
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