شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من «الأرصاد» بهطول أمطار وتساقط البَرَد على المدينة حتى الـ9 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله – تضمن أمطاراً متوسطة إلى غزيرة ونشاطاً للرياح السطحية وتساقط البرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع . وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء.

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