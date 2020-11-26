«الصحة» تحذر من «مشروبات الطاقة» وتكشف عن 7 أضرار تُسببها للجسم

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
حذّرت وزارة الصحة من خطورة مشروبات الطاقة ، مؤكدة أنها لا تعطي الجسم طاقة كما يظن البعض بل إن لها العديد من الأضرار الصحية.
وأوضحت الوزارة أن من الأضرار العديدة التي تسببها مشروبات الطاقة على صحة الإنسان:
1- التأثير على صحة الفم، من خلال تسببها في تآكل الأسنان.
2- تسبب صداعاً وتوتراً وصداعاً نصفياً.
3- تؤثر على المعدة والمريء، حيث تظهر تقرحات في جدار المعدة والمريء، وتتسبب في ارتجاع الطعام عكسياً إلى المريء.
4- تؤثر على القلب من خلال زيادة معدل ضرباته، وتسبب ارتفاعاً في ضغط الـدم، وتقلصات قوية في عضلة القلب، كما تسبب السكتة القلبية.
5- تسبب الشعور بالتوتر والقلق والأرق، حيث تحدث اضطرابات نفسية ينتج عنها قلق وتوتر، وعدم جودة النوم.
6- قد تتسبب في الإصابة بالسمنة ومرض السكري الثاني، وكذلك ارتفاع الكوليسترول.
7- تتسبب في أضرار مباشرة على العظم وكثافته ما ينتج عنه هشاشة في العظام.
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