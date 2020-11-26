عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ظهور الصورة الأولى لهاتف هواوي الجديد Huawei P50 Pro

الخميس 26 نوفمبر 2020

الخليج 365

عانت هواوي من تأثير ضخم على مستوى الهواتف الذكية؛ بسبب مشاكلها مع الولايات المتحدة، ولم يكن هذا التأثير على مستوى البرامج فحسب، بل على مستوى الأجهزة أيضًا، ورغم مرور عام على بدء التصعيد بينهما، إلا أن هواوي لم تتوقف عن التطوير يومًا واحدًا.



ولم تنجح الشركة في البقاء فحسب، ولكن يبدو أنها أصبحت أقوى من أي وقت مضى من خلال المراهنة على نظامها البيئي مفتوح المصدر، بحيث يمكن للمطورين تنفيذ تطبيقاتهم ومواصلة تحسين البرنامج.

وبحسب تقارير، ظهرت اليوم الأربعاء الصورة الأولى لهاتف شركة هواوي الجديد Huawei P50 Pro على شبكة الإنترنت. من الناحية العملية، يبدو أن الهاتف مزيج يجمع بين هاتفي Huawei P40 Pro وHuawei Mate 40 Pro، على الرغم من اختلاف الكاميرا، حيث ستكون وحدة كاميرته الرئيسة موجودة في دائرة غير مكتملة، تحتوي على أربعة مستشعرات.

ووفقًا لـ TheElec، ستطلق هواوي هاتفها P50 في النصف الأول من عام 2021، وتكشف المعلومات الجديدة أيضًا أن الهاتف سيحتوي على معالج Kirin 9000 المطور بتقنية 5 نانومتر، إضافة إلى المعالج، تشير المعلومات المتداولة إلى أن شاشات Huawei P50 ستكون من Samsung Display وLG Display، كلا الشركتين تستعد بالفعل للإنتاج.

كما أعلنت هواوي بالفعل عن 14 هاتفًا ذكيًا، ستتلقى جميعها التحديث لأحدث إصدار من أندرويد استنادًا إلى نظام واجهة المستخدم الخاصة بـ هواوي EMUI 11، الذي يتميز بتحسينات مرئية مبتكرة وسلسلة من ميزات البرامج الجديدة وتحسينات في الخصوصية والأمان، بالإضافة إلى تجربة مستخدم أكثر سلاسة.