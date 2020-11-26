في عصر الجيل الخامس.. نوكيا تنافس بهاتف مزود بـ"راديو وبلوتوث"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - في عصر الجيل الخامس.. نوكيا تنافس بهاتف مزود بـراديو وبلوتوث

الخميس 26 نوفمبر 2020

الخليج 365

بينما تتنافس شركات الهواتف الذكية العملاقة على من يمتلك أكبر حصة من هواتف الجيل الخامس، تواصل نوكيا استهداف "العاديين".



وتتميز نوكيا بسلسلة من الهواتف العملية والرخيصة التي تركز بشكل أساسي على خدمة الاتصالات الصوتية قبل كل شيء.

ولا تزال نوكيا "العادية" مهتمة بإضافة ملحقات ربما لم تعد محط الاهتمام كالراديو والبلوتوث.

ولا يمنع هذا من أن نوكيا لديها سلسلتها الخاصة من الهواتف الذكية التي تدعم تقنية الجيل الخامس.

واليوم، أطلقت شركة نوكيا الهاتفين 6300 4G و8000 4G الجديدين من الفئة الأساسية بسعر يبلغ 70 و90 يورو على الترتيب.

وأوضحت الشركة الفنلندية أن الهاتف الهاتف 6300 4G يزن 105 جرامات، ويأتي بأبعاد 131.4* 53.0 * 13.7 ملم.

أما الهاتف 8000 4G فيزن 110 جرامات ويأتي بأبعاد 132.2* 56.5* 12.3 ملم.

وينبض داخل الجهازين المعالج Qualcomm Snapdragon 210 مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 512 ميجابايت وذاكرة داخلية سعة 4 جيجابايت.

ويمكن توسيع الذاكرة الداخلية حتى 32 جيجابايت عبر فتحة بطاقة microSD.

ويأتي الموديل 6300 4G بشاشة QVGA قياس 2.4 بوصة، بينما يأتي الموديل 8000 4G بشاشة قياس 2.8 بوصة.

ويشتمل الجزء الخلفي من 6300 4G على كاميرا VGA، بينما يحتوي الجزء الخلفي من الموديل 8000 4G على 2 كاميرا بدقة ميجابكسل، مع بطارية سعة 1500 مللي أمبير ساعة، والتي يمكن إزالتها من كلا الهاتفين.

علاوة على ذلك تدعم الهواتف الجديدة تقنيات WiFi و Bluetooth وراديو FM مدمج ومقبس صوت 3.5 ملم.

ويتوفر الهاتف 6300 4G بالألوان: Light Charcoal و Powder White و Cyan Greenk، بينما يتوفر الهاتف 8000 4G بالألوان: Onyx Black و Opal White و Citrine Gold و Topaz Blue.