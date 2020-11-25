شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل»: الحكم في دعوى مستعجلة بتسليم رضيع لوالدته والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، عن صدور الحُكم في دعوى مستعجلة بتسليم رضيع لوالدته حالاً في حكم مشمول بالتنفيذ المعجّل.
وأوضحت وزارة العدل، في بيان لها، أن الأم تقدمت للمحكمة بطلب بإلزام طليقها تسليمها طفلها الرضيع.
وذكرت الأم أن طليقها أخذ الرضيع بعد ولادته. ولم تره منذ شهرين، وأن ابنها بحاجة ماسة لرعايتها كونه رضيعا.
وبينت المحكمة في حيثيات الحكم أن تسليم المحضون لحاضنه هي من القضايا المستعجلة، بموجب نظام المرافعات الشرعية، كما أن الأب منع الأم من ابنها وهو رضيع، كما أن الرضيع يحتاج لأمه رفعاً للضرر عنه وتحقيقا للمصلحة، وقضت المحكمة بالحكم على الأب بأن يسلم الطفل لأمه حالاً والحكم مشمول بالتنفيذ المعجل.
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