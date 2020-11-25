شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبى تشهد إطلاق "ائتلاف الأمل" لدعم الجهود العالمية فى مواجهة وباء كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن أبوظبي تشهد إطلاق "ائتلاف الأمل" لدعم الجهود العالمية فى مواجهة وباء كورونا من خلال توفير حل لوجستي لتوزيع 18 مليار لقاح في جميع أنحاء العالم بنهاية عام 2021.

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة فى الامارات عن إجراء 113,220 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 1297 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 162662 حالة.