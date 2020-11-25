تقاعد اول ممرضة في مجال الطب الشرعي

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كرَّم المشرف على إدارة الطب الشرعي بالرياض الدكتور نايف عبدالعزيز الجهني ومنسوبو الإدارة الممرضة جهير سعد المانع إثر تقاعدها من العمل ، حيث أمضت أكثر من (٣٨) عاماً عملت خلالها بالعديد من القطاعات الصحية، وفي ال ١٥ سنة الاخيرة عملت في مركز الطب الشرعي وتعتبر اول ممرضة في مجال الطب الشرعي، وقُدم لها خلال المناسبة درع والعديد من الهدايا.
وقد أشاد د. الجهني بقدرات الممرضة جهير العلمية والعملية مبيناً أنها من خيرة الكوادر التمريضة التي عملت بالطب الشرعي متمنين لها دوام التوفيق.
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