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وأوضح أنه "التقى سفيرة كندا لدى بيروت، شانتال تشاستيناي"، لافتا إلى أنها "لم تشر إلى مثل هذه المعلومات لا من قريب ولا من بعيد"، مضيفا أنها "تحدثت عن حجم برامج الدعم الكندية المقررة للبنان على أكثر من مستوى".
وقال إنه "على تواصل دائم مع عدد من هذه السفارات، وغيرها من السفارات الخليجية التي تناولتها شائعات مماثلة سابقا، بوجود قرار بخفض مستواها الدبلوماسي في لبنان"، مؤكدا أنه "لم يشر أحدهم إلى مثل هذه المعلومات".
كما حذر وزير الخارجية من "مخاطر هذه الروايات الوهمية"، وشدد على "عدم الأخذ بها"، مشيرا إلى أنه "ليس لمثل هذه القرارات أن تتخذ، من دون علم وزارة الخارجية أو أي من المراجع الأمنية".
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق رسمي على إجلاء مستشارين عسكريين وموظفين من 4 سفارات في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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