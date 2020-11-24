شكرا لقرائتكم خبر عن "أوبك" تدين الهجوم الإرهابى على خزان وقود فى شمال مدينة جدة السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت منظمة الدول المُصدِرَة للبترول (أوبك) الهجوم الإرهابى، الذى تسبب فى اندلاع حريق فى خزان وقود بمحطة توزيع منتجات بترولية شمال مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ووصفته بأنه عمل جبان ضد منشأة رئيسية تساعد فى توزيع احتياجات الطاقة الحيوية.

وذكرت منظمة أوبك - فى بيان اليوم الثلاثاء - أن "أعمال التخريب تضر بأمن إمدادات الطاقة لكل من المنتجين والمستهلكين ويمكن أن تؤدى إلى الكثير من عدم اليقين والتقلبات فى السوق".

من جانبه، قال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو -فى البيان- إن الاستجابة السريعة للهجوم، وحقيقة أن إمدادات أرامكو السعودية من الوقود لعملائها لم تتأثر تعنى أن الحادث لم يكن له تأثير ملموس فى السوق.

وأضاف أن الحادث اليوم ركز مرة أخرى على قطع إمدادات الطاقة وخلق عدم استقرار فى أسواق النفط، وكذلك فى الاقتصاد العالمى بعد حوادث مشابهة سابقة.