وكالة: رسالة من السعودية إلى مجلس الأمن تحتوي على اتهام

وقال السفير السعودي لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، في رسالة وجهها للمجلس، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، جاء فيها أنه "تبين أن الحوثيين الذين تساندهم إيران مسؤولون عن الهجوم".

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وأكد السفير في رسالته أن بلاده "لن تألو جهدا لحماية أراضيها ومواطنيها"، بحسب "رويترز".وبدوره، حث مجلس الأمن، على وقف "التهديد المحدق بأمن الطاقة العالمية والعملية السياسية الخاصة باليمن والأمن الإقليمي".

ومن جهتها، اعتبرت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الثلاثاء، أن الهجوم الذي استهدف منشأة نفطية في مدينة جدة السعودية تذكير بضرورة توخي اليقظة حيال المخاطر التي تهدد أمن الطاقة.

وقالت الوكالة إن أسواق النفط العالمية ما زالت تتلقى إمدادات جيدة بعد هجوم على منشآت نفطية سعودية شنته جماعة الحوثي اليمنية، أمس الاثنين، بحسب "رويترز".

واندلع حريق نشب في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية شمال جدة، نتيجة تعرضه لهجوم بقذيفة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن مصدر أن "فرق الإطفاء تمكنت من اخماد الحريق، وأنه لم تحدث، جراء ھذا الاعتداء، إصابات أو خسائر في الأرواح ولله الحمد، كما أن امدادات شركة أرامكو السعودية من الوقود لعملائھا لم تتأثر".