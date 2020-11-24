شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. «ساما» تُوقع عقوبات على 30 مؤسسة مالية لمخالفتها مبادئ التمويل المسؤول للأفراد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، صدور عدد من القرارات القاضية بإيقاع عقوبات على 30 مؤسسة مالية خاضعة لإشرافها؛ نتيجة مخالفتها لمبادئ التمويل المسؤول للأفراد، مع توجيهها بتصحيح الخلل الناتج عن تلك المخالفات.

وتشمل قائمة المؤسسات المالية المخالفة الآتي: مصرف الراجحي، البنك الأهلي التجاري، البنك السعودي البريطاني، بنك الرياض، بنك الجزيرة، بنك البلاد، مجموعة سامبا المالية، مصرف الإنماء، بنك الخليج الدولي، فرع بنك الإمارات دبي الوطني، شركة اليسر للإجارة والتمويل، شركة متاجر للتمويل، شركة التأجير التمويلي، شركة معالم للتمويل، شركة توكيلات للتمويل، الشركة الوطنية للتمويل، شركة إيجارة للتمويل، شركة النايفات للتمويل، شركة عبد اللطيف جميل المتحدة للتمويل، الشركة السعودية لتمويل المساكن، شركة الجبر للتمويل، شركة المتحدة للخدمات المالية (تسهيل)، شركة دويتشة الخليج للتمويل، شركة بداية لتمويل المنازل، الشركة السعودية للتمويل، شركة تمويل الأولى، شركة الأمثل للتمويل، شركة التيسير العربية، شركة أمريكان إكسبريس السعودية، وشركة إمكان للتمويل.

وأوضحت مؤسسة النقد في بيان لها، أنه نتيجة لثبوت مخالفة المؤسسات المالية الواردة أسماؤها أعلاه لمبادئ التمويل المسؤول للأفراد؛ وذلك فيما يتعلق بنسب تحمّل العملاء الأفراد للالتزامات الائتمانية الشهرية من إجمالي دخلهم الشهري عند حصولهم على منتجات التمويل، فقد أوقعت المؤسسة – بناءً على الصلاحيات المخولة لها نظاماً – عقوبات على تلك المؤسسات المالية، ووجّهتها باتّخاذ الإجراءات التصحيحية تجاه المخالفات الواقعة في أعمالها، مع التأكيد على أن المؤسسة تحتفظ بحقها في اتّخاذ الإجراءات النظامية اللازمة تجاه المؤسسات المالية المخالفة – بما في ذلك الإيقاف عن تقديم المنتج محل المخالفة – في حال استمرارها بارتكاب مخالفات مماثلة، وعدم تصحيح ما هو قائم منها.