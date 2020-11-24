شكرا لقرائتكم خبر عن «البنوك» توجه 3 نصائح مهمة لإتمام عملية الشراء الآمن عبر الإنترنت والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجهت البنوك السعودية، 3 نصائح مهمة للعملاء الذين يقومون بعمليات الشراء عبر الإنترنت.

ونصحت في “انفوجراف” على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” بالتحقق من صحة رابط الموقع الذي يتم التسوق منه، وكذلك التأكد من وجود رمز القفل في شريط العنوان بالمتصفح.

وأضافت أن الشراء الآمن عبر الإنترنت يتطلب أيضا من الفرد أن يتأكد من أن عنوان الصفحة يبدأ ببروتوكول التشفير الآمن https، بدلاً من البروتوكول الشائعhttp.