الجيش التركي يبدأ تفكيك نقطة مراقبة يحاصرها الجيش السوري غرب حلب

وأكدت مصادر ميدانية لـ"سبوتنيك" أن دخول الآليات إلى النقطة، تزامن مع بدء القوات التركية المتمركزة في داخلها عمليات تفكيك التجهيزات والمعدات ومن ثم نقلها، تمهيداً للانسحاب الكامل منها، ضمن الخطوات المستمرة لتطبيق "اتفاق موسكو" المبرم بين روسيا وتركيا.

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وبلغ عدد الآليات التي دخلت نقطة المراقبة في الراشدين، الواقعة مباشرة على التخوم الغربية لمدينة حلب، نحو 35 آلية متنوعة الاختصاصات والأحجام، حيث تم دخول الآليات إلى النقطة بوجود دوريات تابعة للقوات الروسية.

يأتي التمهيد لانسحاب القوات التركية من نقطة الراشدين الخامسة، بعد نحو أسبوعين من انسحاب مماثل كانت شهدته نقطة المراقبة الموجودة بين قريتي الشيخ عقيل وقبتان الجبل بريف حلب الشمال الغربي.

وكان الجيش السوري قد تمكن في شهر شباط من العام الجاري، من محاصرة أربع نقاط مراقبة تركية منتشرة في حلب، هي نقاط "الشيخ عقيل- قبتان الجبل"، "جبل عندان"، "الهضبة الخضراء" في العيس، و"الراشدين الخامسة".