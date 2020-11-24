مصر... محاولة اغتيال عضو في مجلس النواب

ووفقا لوسائل إعلام مصرية، فإن مجهولين أطلقوا الرصاص على عضو مجلس النواب أحمد مصطفى عبد الواحد، المرشح عن حزب "حماة الوطن"، أمام منزله في مدينة الفيوم جنوب غربي العامة المصرية القاهرة.

وأكد المجني عليه، أنه أثناء خروجه من منزله صباح اليوم لمتابعة الانتخابات صحبة ابن شقيقه، جرى إطلاق النيران عليه.

وأضافت المصادر أن فريقا من البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، انتقل لفحص موقع الحادث وكشف ملابساته.

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يذكر أن التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب المصري، بدأ في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في محافظات المرحلة الأولى.

وشملت محافظات المرحلة الأولى من جولة الإعادة الجيزة والفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وكان التصويت في المرحلة الثانية من الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب المصري، قد انتهى يوم الأحد، 8 نوفمبر/تشرين الثاني، وبدأ فرز الأصوات في لجان التصويت.

ومن المقرر أن تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة انتخابات مجلس النواب رسميًا في انتخابات الإعادة الخاصة بمحافظات المرحلة الأولى يوم 30 نوفمبر 2020.