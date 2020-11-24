وأصدرت المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة بيانا رسميا قالت فيه إنه "بتاريخ 8-11-2020، تمكّن عناصر فصيلة تفتيشات المطار في وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة، من إحباط عملية تهريب حوالى /15/ كلغ. من مادة حشيشة الكيف، مخبّأة في داخل "مكبّرين للصوت" وذلك أثناء محاولة مواطن مغادرة الأراضي اللبنانية، ويدعى: - ن. ت. (مواليد عام 1997، لبناني) وبالتحقيق معه من قبل عناصر فصيلة الضابطة الإدارية والعدلية، اعترف أنه استحصل عليها من المدعو (ك. ح. مواليد 1997، لبناني) في بلدة بشامون".
وأضاف البيان أنه "بنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قام بها مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية -بعد تزويده بالمعلومات المتوافرة- وبالتنسيق مع المجموعة الخاصة، تمكّن من تحديد مكان تواجد (ك. ح.) وتوقيفه بالتاريخ ذاته في محلّة مار مخايل-النهر. بتفتيش منزله، عُثر أيضاً على/3/ كلغ. من الحشيشة مخبّأة في مكبّر للصوت. واعترف أن (ع. ع. مواليد 1984، لبناني) من زوّده بالمواد المخدّرة. وبتاريخ 13-11-2020، كمنت قوة من المجموعة الخاصة للأخير في محلة حيّ السّلّم فأوقفته، وضبطت لديه /12/ كلغ. من المادة ذاتها".
وختم البيان: "أجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين الثلاثة وأودعوا القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو... إحباط عملية تهريب شحنة "حشيش" في مطار بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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