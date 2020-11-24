بالفيديو... إحباط عملية تهريب شحنة "حشيش" في مطار بيروت

وأصدرت المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة بيانا رسميا قالت فيه إنه "بتاريخ 8-11-2020، تمكّن عناصر فصيلة تفتيشات ​المطار​ في وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة، من إحباط ​عملية تهريب​ حوالى /15/ كلغ. من مادة ​حشيشة الكيف​، مخبّأة في داخل "مكبّرين للصوت" وذلك أثناء محاولة مواطن مغادرة الأراضي اللبنانية، ويدعى: - ن. ت. (مواليد عام 1997، لبناني) وبالتحقيق معه من قبل عناصر فصيلة الضابطة الإدارية و​العدلية​، اعترف أنه استحصل عليها من المدعو (ك. ح. مواليد 1997، لبناني) في بلدة ​بشامون"​.

وأضاف البيان أنه "بنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قام بها ​مكتب مكافحة المخدرات المركزي​ في وحدة ​الشرطة القضائية​ -بعد تزويده بالمعلومات المتوافرة- وبالتنسيق مع المجموعة الخاصة، تمكّن من تحديد مكان تواجد (ك. ح.) وتوقيفه بالتاريخ ذاته في محلّة مار مخايل-النهر. بتفتيش منزله، عُثر أيضاً على/3/ كلغ. من ​الحشيشة​ مخبّأة في مكبّر للصوت. واعترف أن (ع. ع. مواليد 1984، لبناني) من زوّده بالمواد المخدّرة. وبتاريخ 13-11-2020، كمنت قوة من المجموعة الخاصة للأخير في محلة حيّ السّلّم فأوقفته، وضبطت لديه /12/ كلغ. من المادة ذاتها".

وختم البيان: "أجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين الثلاثة وأودعوا ​القضاء​ المختص".