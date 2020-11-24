شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معرض الكويت الـ45 للكتاب الأحد المقبل عن بُعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي، انطلاق معرض الكويت للكتاب في دورته الـ45، وفق النظام الافتراضي (عن بعد)، خلال الفترة من 29 نوفمبر الجاري، وحتى 28 ديسمبر المقبل.

وقال أمين عام المجلس كامل العبدالجليل في بيان صحفي إن الأمانة العامة للمجلس ممثلة بقطاع الثقافة، عملت على استمرار التواصل مع جمهور معرض الكويت الدولي للكتاب، موضحا أنه بعد النظر إلى الحالة العالمية في ظل جائحة كورونا، وما ترتب عليها من فرض احترازات صحية مستحقة في معظم دول العالم، تقرر عقد الدورة الـ45 من المعرض الكترونيا.

وأضاف العبدالجليل أن عملية البحث والاطلاع والشراء سيكون متاحة إلكترونيا طوال مدة المعرض وعلى مدار 24 ساعة يوميا، لافتا إلى مشاركة أكثر من 60 دار نشر، نتج عنها وجود أكثر من 4400 عنوان لكتب صادرة عن دور نشر كويتية وعربية وعالمية، إضافة إلى كافة إصدارات ومطبوعات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ومؤسسة الكويت التقدم العلمي.

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