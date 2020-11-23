ونقلت صحيفة "القبس" عن المصادر، أن الساعات تعود لشخص إيطالي لديه موقع متخصص في بيع الساعات الفاخرة، حاول إدخالها إلى الكويت قبل فترة، إلا أن عيون رجال الجمارك كانت له بالمرصاد.
© AP Photo / Thomas Kienzle
وأفادت المصادر بأن هناك عشرات الساعات الفاخرة ما زالت في عهدة النيابة لاستكمال الاجراءات القانونية بشأنها، وصولا إلى بيعها في مزاد علني.
وفيما يتعلق بالساعات التي سيقام عليها المزاد، أوضحت المصادر أنها أصلية ومرفق معها كامل أوراقها، وتم فحصها لدى وكيلها التجاري في الكويت الذي أكد بأنها ليست مزورة.
وبيّن أن هذه الساعات وغيرها دائما ما تكون ليست متوفرة لدى الوكيل دائما، وقائمة الانتظار عليها طويلة، لذلك أصبحت المتاجرة فيها مربحة بالنسبة لبعض الأشخاص.
وذكرت المصادر أن ضبطية الساعات تم تكييفها على أساس جنحة "تهريب جمركي"، مع عدم استبعاد أن تكون وراء ذلك شبهة غسل أموال.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إحباط تهريبها... مزاد لبيع 9 ساعات رولكس في الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.