شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الغد.. رياح نشطة وغبار وسماء غائمة بعدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد الثلاثاء، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية، كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.

كما توقّعت الأرصاد أن تكون السماء غائمةً جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.

أما عن درجات الحرارة، فمن المتوقع أن تسجل مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ 34 درجة مئوية، وأدنى درجة حرارة 6 درجات مئوية في طريف.