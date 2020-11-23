في الشرقية.. الإطاحة بمواطن تخصص بإتلاف وسرقة «أجهزة ساهر» وبيعها لمقيمَيْن

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس: صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم أن الجهات الأمنية تمكّنت – بفضل الله – من القبض على مواطن بعد قيامه بإتلاف عدد من أجهزة الرصد الآلي (ساهر) بمواقع مختلفة في محافظة الأحساء، وسرقة بعض أجزائها، وبيعها إلى مقيمَيْن من الجنسيتين البنجلاديشية والهندية يعملان بمحلات لبيع السكراب. وتابع “الدريهم”، جرى إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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