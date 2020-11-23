«الصحة» تُقدم 7 نصائح مهمة للحفاظ على عيون الأطفال خلال «الدراسة عن بعد»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : قدمت وزارة الصحة ، عبر حساب عيش بصحة إرشادات مهمة لأولياء الأمور لحماية عيون ‏أطفالهم وقت التعلم عن بعد.‏ ولخصت الصحة عبر رسالة توعوية هذه النصائح في 7 نقاط : 1 – أخذ استراحة بعيدًا عن الشاشة كل 20 دقيقة . 2 – المحافظة ‏على تحريك الرمش باستمرار لترطيب العين . 3 – استخدام القطرات المرطبة حال الشعور بالجفاف . 4 – ضبط إضاءة الغرفة وتجنب الأضواء الساطعة . 5 – المحافظة على نظافة الشاشة وتقليل سطوعها . 6 – التقليل من استخدام الهاتف قبل ‏النوم بحوالي ساعتين . 7 – إبعاد الشاشة عن العين .

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