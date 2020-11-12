شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. نفوق أكثر من ألف رأس أغنام في سيول شعيب عرعر والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقوا من خلاله نفوق قرابة ألف رأس من الأغنام في شعيب عرعر بسبب السيول.
وأظهر المقطع المتداول، قطيع الغنم التي يتجاوز عدد رؤوسه أكثر من ألف رأس وهي على الأرض نافقة بعد أن غمرتها مياه السيول.
وكانت مدينة عرعر في الحدود الشمالية، قد شهدت هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، سالت على إثرها الأودية والشعاب وتسببت في جريان السيول.
يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تسبق برياح سطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل ، القصيم ، الشرقية ( الشمالية منها)، كما يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة.
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