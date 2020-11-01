شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» توضح أسباب استخدام الخشب المستورد بدل المحلي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة الأضرار التي قد تنتج عن الاحتطاب محليًا، لا سيما أنه يتسبب في عدد من الظواهر البيئية، مثل التصحر وزيادة الرياح والعواصف.
ونشرت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”، مقطع فيديو توعوي للتعريف بأضرار استخدام الحطب المحلي على البيئة.
وأشارت البيئة، إلى أن الحطب المستورد، يأتي من بلدان تمتلك ما يكفيها من الغطاء النباتي، فضلًا عن امتلاكها غابات مخصصة لهذا الغرض.
يُذكر أن الوزارة كانت قد أطلقت، أول أمس الجمعة، حملة جديدة بعنوان “لن نجعلها خضراء”، والتي تهدف لتعزيز الوعي بأضرار الاحتطاب وقطع الأشجار محليًا.
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