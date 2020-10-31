شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. أولى لحظات الحرمين الشريفين بعد انطلاق المرحلة الثالثة من العودة التدريجية للعمرة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
رصدت قناة الإخبارية السعودية اللحظات الأولى للحرمين الشريفين بعد انطلاق المرحلة الثالثة من العودة التدريجية للعمرة.
وتتضمن المرحلة الثالثة من البرنامج التدريجي أداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها بداية من اليوم الأحد 1 نوفمبر 2020 حتى الإعلان الرسمي لانتهاء جائحة كورونا أو تلاشي الخطر، وذلك بنسبة 100 % (20 ألف معتمر/اليوم، 60 ألف مصلٍّ/اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام، وبنسبة 100%.
كما تنطبق تلك الإجراءات كذلك على المسجد النبوي، حيث يعمل بنسبة 100% من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية ، ويكون قدوم المعتمرين والزوار من خارج المملكة بشكلٍ تدريجي، ومن الدول التي تقرر وزارة الصحة عدم وجود مخاطر صحية فيها تتعلق بجائحة كورونا.
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