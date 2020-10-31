حصيلة... تحرير سبايا عراقيات إيزيديات يخبأهن "داعش" في سوريا

وأوضح قايدي، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن الفتاتين تم تحريرهما من داخل مخيم الهول الواقع في ريف محافظة الحسكة، شمال شرقي سوريا"، منوها إلى أن أعمارهما تتراوح ما بين 15-20 عاماً.

© REUTERS / ARI JALAL

ولفت إلى أن فرق البحث عن المختطفات والمختطفين الإيزيديين في سوريا، هي من تمكنت من العثور على الفتاتين وتحريرهما.

Advertisements

وعن أحدث حصيلة بعدد الإيزيدين الناجين والناجيات من قبضة "داعش" الإرهابي، أفاد قايدي، بأن العدد بلغ حتى الآن مع الفتاتين اللتين تم تحريرهما حديثا، 3542 شخصا من بينهم 1204 نساء و339 رجال، والبقية أطفال.

وذكر مدير مكتب إنقاذ المختطفات والمخطوفين الإيزيديين العراقيين، أن المجموع الكلي للمختطفين والمختطفات 6417 شخص وقعوا بيد تنظيم "داعش" الإرهابي في مطلع آب/أغسطس 2014.

يذكر أن في الثالث من أغسطس/ آب 2014- اجتاح تنظيم "داعش" الإرهابي، قضاء سنجار، والنواحي والقرى التابعة له، في غربي الموصل، مركز نينوى، شمال العراق، ونفذ إبادة وجرائم شنيعة بحق المكون الإيزيدي، بقتله الآباء والأبناء والنساء، من كبار السن والشباب والأطفال بعمليات إعدام جماعية ما بين الذبح والرمي بالرصاص ودفنهم في مقابر جماعية لا زالت تكتشف حتى الآن، واقتاد النساء والفتيات سبايا وجاريات لعناصره الذين استخدموا شتى أنواع العنف والتعذيب في اغتصابهن دون استثناء حتى للصغيرات بأعمار الثامنة والتاسعة وحتى السابعة والسادسة.