"أنصار الله" تعلن عملية تبادل 5 من أسراها مع القوات اليمنية الحكومية

© AP Photo / Hani Mohammed

القاهرة– سبوتنيك. وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى في الجماعة، عبد القادر المرتضى، عبر حسابه على تويتر، "تم تحرير 5 من ٲسرى الجيش واللجان الشعبية (في إشارة إلى مقاتلي الجماعة والقوات الموالية لها) في عملية تبادل في جبهة مأرِب (غربي اليمن)".

وأضاف المرتضى أن "عملية تبادل الأسرى تمت بجهود محلية". فيما لم يصدر أي تعليق من الحكومة الشرعية بشأن الصفقة الجديدة.

وجاءت عملية التبادل بعد أيام من إعلان المرتضى، إبلاغ الأمم المتحدة استعداد الجماعة الكامل للمشاركة في جولة مفاوضات جديدة للاتفاق على صفقة تبادل تشمل جميع الأسرى، أو صفقة جزئية تشمل أعدادا أكبر مما كان في الصفقة الماضية (التي جرت يومي 15 و16 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري).

وفي 16 من أكتوبر الجاري، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، تبادل الحكومة الشرعية وجماعة "أنصار الله"، 1056 أسيرا ومعتقلا، بينهم 15 سعوديا و4 سودانيين من قوات التحالف العربي، ضمن اتفاق سويسرا الذي توصل إليه الطرفان خلال الاجتماع الرابع للجنة الإشرافية المعنية بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين، واحتضنته مدينة مونترو السويسرية لمدة أسبوع، أواخر أيلول/سبتمبر الماضي.

وتبادلت الحكومة الشرعية وجماعة "أنصار الله" في كانون الأول/ديسمبر 2018، ضمن جولة مفاوضات ستوكهولم، قوائم بنحو 15 ألف أسير لدى الطرفين، ضمن آلية لتفعيل اتفاق تبادل الأسرى.