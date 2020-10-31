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شكرا لقرائتكم خبر عن هل يسبب تطعيم «الإنفلونزا الموسمية» أعراضاً مرضية؟ الصحة تجيب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت وزارة الصحة، اليوم السبت، عدم صحة ما يتم تداوله بشأن تسبب تطعيم الإنفلونزا الموسمية في بعض الأعراض المرضية أو الأعراض الجانبية.
وقالت الصحة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إن تطعيم الإنفلونزا الموسمية لا يصيب بالمرض لأنه يحتوي على فيروسات ميتة لا يمكن أن تسبب العدوى وقد يكون التعب نتيجة حصول عدوى قبل أخذ التطعيم أو لأسباب أخرى”.
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