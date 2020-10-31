شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تمنع استخدام السكوتر الكهربائى والدراجات البرية فى الطرقات العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة الداخلية الكويتية منع السير باستخدام السكوتر الكهربائي بأنواعه والدراجات البرية في الطرقات العامة. وأكدت الوزارة عبر حسابها بموقع التدوين المصغر «تويتر» أن قيادة الدراجات الآلية غير المرخص بها على الطرقات العامة مخالفة صريحة للقانون، تؤدي إلى حجز المركبة المخالفة لمدة لا تتجاوز الشهرين وفق المادة 207 من اللائحة التنفيذية، كما يعرض حياة قائدها وبقية مستخدمي الطريق للخطر.

وأشارت بحسب " القبس" إلى أن اعتدال الطقس فرض على كثير من المواطنين ممارسة نشاط جديد من نوعه، باستخدام «السكوتر» الكهربائي؛ إذ انتشر في كثير من المناطق السكنية أفراد من مختلف الأعمار يتنسّمون الهواء البارد فى الأوقات المسائية عبر السير بـ«السكوتر»، كما اتخذه بعضهم وسيلة للوصول إلى الجمعيات التعاونية بالمنطقة أو الحدائق العامة.